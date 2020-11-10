РИАМО - 10 ноя. Объявлен конкурс на расчистку реки Клязьма от Пироговского водохранилища до границы с Владимирской областью в рамках первого этапа работ, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Завершить расчистку реки планируется в 2022 году», — говорится в сообщении.

Работы осуществляется в рамках национального проекта «Экология».

Объект включен в государственную программу «Экология и окружающая среда Подмосковья» и финансируются за счет средств Федерального бюджета.​

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