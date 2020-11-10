РИАМО - 10 ноя. Ведущий научный сотрудник лаборатории патогенеза инфекционных заболеваний МГМСУ, кандидат медицинских наук Максим Гультяев заявил, что коронавирус в 2021 году перейдет в разряд сезонных заболеваний, однако ждать четвертой волны пандемии не стоит.

«В период с изменчивой погодой вирус будет более агрессивным, более контагиозным, этого не избежать», – сказал Гультяев в эфире радио Sputnik.

По его словам, в будущем люди будут легче переносить данное заболевание.

«Четвертой волны не будет. Будет подъем коронавируса, но не будет таких чудовищных цифр», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что все больше людей будут прививаться от Covid-19, другого выхода нет.

«Тот, кто вакцинируется, будет защищен, кто нет — это его выбор, умирать или нет», — резюмировал Гультяев, добавив, что это «звучит жестко, но это на самом деле так» .

Ранее в Москве зафиксировали рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом — 6897 случаев. Накануне в России выявили 21 798 новых случаев коронавируса.​

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10 НОЯБРЯ

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.