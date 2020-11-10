РИАМО - 10 ноя. В работе социальной сети Instagram произошел сбой, неполадки зафиксированы во многих странах, сообщает Газета.ru.
«По информации Downdetector, в основном проблемы связаны с просмотром новостной ленты (около 51%), 36% пользователей зафиксировали, что возникают трудности при просмотре историй», — говорится в сообщении.
Еще 12% пользователи столкнулись с тем, что не могут выкладывать фотографии.
Самые крупные неполадки в работе сервиса произошли в США, Европе и европейской части России.
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