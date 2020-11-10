РИАМО - 10 ноя. В работе социальной сети Instagram произошел сбой, неполадки зафиксированы во многих странах, сообщает Газета.ru.

«По информации Downdetector, в основном проблемы связаны с просмотром новостной ленты (около 51%), 36% пользователей зафиксировали, что возникают трудности при просмотре историй», —​ говорится в сообщении.

Еще 12% пользователи столкнулись с тем, что не могут выкладывать фотографии.

Самые крупные неполадки в работе сервиса произошли в США, Европе и европейской части России.