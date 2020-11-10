РИАМО - 10 ноя. В Москве за сутки выздоровели 3663 пациента после курса лечения от коронавирусной инфекции, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось в Москве до 346 889», — сказала Ракова.

Для того, чтобы подтвердить отсутствие заболевание, пациенты проходят специальные исследования. Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами для помощи тем, кто лечится от инфекции на дому.

В общественных местах и транспорте Москвы обязательно следует соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.