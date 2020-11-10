РИАМО - 10 ноя. Бесплатный онлайн-курс по русскому языку стартует в центре славянской письменности «Слово» на ВДНХ, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Занятия помогут всем желающим вспомнить основные правила орфографии и пунктуации, а также разобраться в том, как правильно ставить ударения в сложных словах и в какие словари стоит заглядывать для самопроверки», — говорится в сообщении.

Более того, на онлайн-занятиях участники смогут получить не только теоретические занятия, а еще и практические задания, чтобы закрепить пройденный материал. Скачать упражнения можно будет по ссылке.

Занятия будут проходить в режиме онлайн. Первый эфир состоится на официальном сайте выставки и на ее странице в социальной сети «ВКонтакте» в 14 ноября, а заключительный — 26 декабря. Занятия будут проходить каждую субботу в 15:00.

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