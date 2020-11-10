РИАМО - 10 ноя. Опубликована закупка на строительство канализационных очистных сооружений в Лыткарине производительностью 30 тысяч кубических метров в сутки, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

Завершить строительство и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2022 году.

«Строительство осуществляется в рамках национального проекта «Экология», — говорится в сообщении.

Объект включен в государственную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджета городского округа Лыткарино.​