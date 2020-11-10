РИАМО - 10 ноя. Полицейские в Люберцах задержали молодого человека, который оформил кредит на мобильный телефон с помощью поддельного паспорта, купленного в интернете, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Работник службы безопасности одного из магазинов сообщил в полицию о том, что посетитель предъявил поддельный документ, удостоверяющий личность, получил кредит и купил мобильный телефон за 100 тысяч рублей.

«Задержан ранее судимый 20-летний уроженец Ленинградской области, проживающий на территории Москвы. Мужчина заключил кредитный договор, используя паспорт другого гражданина», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Подозреваемый пояснил, что документ он приобрел через интернет и вклеил туда свою фотографию.

Во время транспортировки в дежурную часть ОМВД мужчина попытался сбежать от правоохранителей, однако был оперативно задержан. Возбуждено уголовное дело.