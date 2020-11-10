РИАМО - 10 ноя. Малые и средние предприятия, которые работают с лицензиями на подакцизные товары, теперь могут получить в поручители Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы и покрывать за счет этот до 70% по кредиту, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Решение позволит оказывать помощь ресторанам, кафе и другому малому бизнесу, который из-за работы с подакцизными товарами не мог ее получить, несмотря на тяжелое положение из-за пандемии», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он отметил, что на данный момент в столице работают порядка 11 тысяч таких предприятий, занятых в сфере общественно питания. С этого месяца организации могут получить поручительство фонда.

Заявки можно подать через кредиторов, которые являются партнерами фонда, а также через центры услуг для бизнеса в столичных округах и в сам фонд.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы только с начала 2020 года помог предпринимателям получить заемное финансирование на сумму более 17 миллиардов рублей, а за все время своей работы - на сумму более 180 миллиардов рублей.