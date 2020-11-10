РИАМО - 10 ноя. Объявлены аукционы по аренде земельных участков площадью по 1 тысяче квадратных метров, расположенных в Клину в микрорайоне «Западный», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политики Московской области.

Начальная цена предмета аукциона составляет 157 тысяч рублей и дважды по 156 тысяч рублей.

«Земельные участки предусмотрены для индивидуального жилищного строительства. Они не огорожены, свободны от капитальных строений и сооружений», — говорится в сообщении.

С победителем аукциона будет заключен договор аренды на 20 лет. Ознакомиться с документацией по земельным участкам для ведения личного подсобного хозяйства можно на сайте, номера извещений: 091020/6987935/01, 091020/6987935/03, 091020/6987935/04.

Заявочная кампания продлится до 24 ноября. Аукцион же пройдет 27 ноября.