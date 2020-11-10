РИАМО - 10 ноя. Диетолог Елена Дороднева рассказала, что инфицированные коронавирусом должны правильно питаться и пить больше жидкости, сообщает Nation News.

Врач подчеркнула, что у коронавирусных больных повышается температура, а это приводит к лихорадке и большой затрате энергии. Есть важно, по ее словам, даже если пропало обоняние. Также диетолог посоветовала пить больше жидкости – желательно морсы и компоты без сахара.

«Это очень важно при респираторных и вирусных заболеваниях, сопряженных с повышением температуры, при которых не нужно употреблять много сладкого и сахара», — отметила Дороднева.

Она также посоветовала принимать еду в жидком виде — куриный куриный бульон, картофельное пюре или молочную кашу.​​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.