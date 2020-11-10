РИАМО - 10 ноя. Культурные центры департамента культуры Москвы подготовили онлайн-программу к Международному дню матери, который в этом году отмечают 29 ноября, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Всего с 12 по 29 ноября пройдут пять мероприятий. Они состоятся в прямом эфире на платформе Zoom, а также в инстаграм-аккаунтах культурных центров. Зрители смогут задавать вопросы лекторам в чатах и комментариях. С программой можно ознакомиться на сайте «Онлайн. Библиогород». Здесь же будут размещены ссылки на трансляции», - говорится в сообщении.

Старт праздничной программе даст лекция психолога и логопеда о важности развития речи ребенка. Она пройдет 12 ноября в 18:00 на платформе Zoom. В мероприятии смогут участвовать максимум 100 человек.

Вторая лекция «Мультфильмы: польза или вред?» пройдет в инстаграмм-аккаунте Дома культуры «Темп» 20 ноября в 18:00. А 25 ноября в 19:00 в Zoom состоится онлайн-беседа на тему: «Мать — источник силы, защиты, утешения». На ней также могут присутствовать максимум 100 человек.

Еще в рамках праздничной программы предусмотрен интерактивный спектакль для детей «Мамин день», который пройдет 28 ноября в 16:00 в инстаграм-аккаунте дворца культуры «Содружество».

Завершит онлайн-программу лекция и мастер-класс «Мамина кукла», на котором расскажут об истории традиционной русской тряпичной куклы, и покажут, как сделать ее своими руками. Мероприятие назначено на 29 ноября.

День матери в России отмечается с 1998 года. Именно тогда был учрежден этот праздник официально. И тогда же было принято решение отмечать дату каждое последнее воскресенье ноября.