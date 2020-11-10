РИАМО - 10 ноя. Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что заразиться коронавирусом через еду в кафе или ресторане практически невозможно, сообщает РИА Новости.

«Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%. При этом в продуктах питания его не выявлено», — отметил специалист.

По его словам, заразиться коронавирусом в общественных местах можно при нарушении мер профилактики. Речь идет о несоблюдении социальной дистанции в полтора метра и отсутствии средств индивидуальной защиты.

По последним данным, в России выявлено 1 796 132 случая коронавируса в 85 регионах. ​

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10 НОЯБРЯ

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.