РИАМО - 10 ноя. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу недалеко от деревни Бугайлово Можайского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о находке поступило 9 ноября в 13:03.

«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами МВД», — говорится в сообщении.

Боеприпас планируют изъять и уничтожить 10 ноября. Этим займутся специалисты взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».