РИАМО - 10 ноя. Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в лесу недалеко от деревни Бугайлово Можайского городского округа, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Сообщение о находке поступило 9 ноября в 13:03.
«Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами МВД», — говорится в сообщении.
Боеприпас планируют изъять и уничтожить 10 ноября. Этим займутся специалисты взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас».
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