РИАМО - 10 ноя. Резиденты особой экономической зоны «Технополис «Москва» за все время ее работы зарегистрировали 175 патентов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Подавляющее большинство из них — на полезные изобретения. Патенты на полезные модели составляют десятую часть от общего количества — около 20 штук. Ежегодно резиденты технополиса регистрируют в среднем от 10 до 20 патентов», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

За период работы ОЭЗ резиденты изобрели устройства, которые позволяют обнаружить движущиеся объекты, новые способы, помогающие изготовить электронные элементы, и многое другое.

У трех резидентов с 2013 года есть ноу-хау, которые охраняются режимом коммерческой тайны и не имеют срока действия, в то время как патент имеет срок действия 20 лет на полезные изобретения, 10 лет — на полезные модели.