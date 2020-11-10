РИАМО - 10 ноя. Центр развития интеллектуальных игр «РАИК» и Московский центр интеллектуальных игр «Сириус» 27 декабря проведут в Москве IX Чемпионат России по активным интеллектуальным играм, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Центр развития интеллектуальных игр «РАИК».

«Мероприятие направлено на вовлечение российской молодежи и студенчества в интеллектуальное творчество, популяризацию интеллектуальных игр, а также повышению лидерской активности и конкурентоспособности талантливых людей», — говорится в сообщении.

Принять участие в турнире могут молодежные команды. Состав команды — от четырех до шести человек. Возраст участников — от 18 лет.

Мероприятие готовится к проведению в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению социальных и других мер по борьбе с Covid-19. Регистрация команд пройдет с 09:30 до 10:00 по адресу: город Москва, метро «Семеновская», Измайловский вал, дом 2.

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