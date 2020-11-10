РИАМО - 10 ноя. Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте кампании для соискателей Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово», говорится в сообщении пресс-службы ФАДН России.

«Ключевое слово» — это общероссийский конкурс проектов, который направлен на содействие сохранению языкового многообразия РФ, поощрение работы по созданию в России условий и возможностей, обеспечивающих равное и уважительное отношение ко всем народам, населяющим нашу страну, их языкам и традициям.

«Конкурс призван подчеркнуть многогранность России как страны с уникальным языковым многообразием, поощрить особый вклад лауреатов в сохранение языкового наследия РФ, а также продвижение русского языка за рубежом», — говорится в сообщении.

Премия инициирована Федеральным агентством по делам национальностей России в 2017 году с целью содействия сохранению языкового многообразия страны.

В рамках премии предусмотрено семь номинаций: «Лучший мультимедийный проект»; «Лучший издательский проект»; «Лучший научный проект»; «Лучшая социальная инициатива»; «За сохранение языков малочисленных народов»; «За особые заслуги»; «Социально ответственный бизнес» (специальная номинация).

Прием заявок продлится до 1 декабря 2020 года. Заявки принимаются на электронный адрес slovo@fadn.gov.ru, после чего экспертный совет, в состав которого входят известные мировые ученые и общественные деятели, занимающиеся вопросами сохранения языкового многообразия, приступит к оценке проектов. Итогом станет награждение обладателей лучших реализованных проектов.

«Языковое многообразие имеет огромное значение для нашей страны и всего мира. Премия «Ключевое слово» как раз способствует сохранению и развитию языков малых и больших народов России, и, конечно же, русского языка, являющегося межэтнической консолидацией и объединяющего всех нас. Надеюсь, что в этом году интерес к премии, доказавшей свою востребованность, будет столь же высоким», — заявил руководитель ФАДН России Игорь Баринов.