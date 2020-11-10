РИАМО - 10 ноя. За достижения в городском развитии в 2020 году столица получила международную премию ISOCARP, город отметили за проект «Цифровой двойник», говорится в сообщении пресс-службы департамента информационных технологий Москвы.

Проект представляет собой интерактивную 3D-модель Москвы. На нем есть здания и инженерные системы. Благодаря этому можно планировать комплексное развитие города.

«(Это позволяет — ред.) проводить детальный анализ и оценивать эффективность тех или иных решений», — сказала заммэра Москвы - руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Она подчеркнула, что подобные награды свидетельствуют о том, что Москва является одним из современных мировых лидеров.

Основу проекта, за который столица получила премию, составляют фотограмметрическая модель и архив панорам улиц. Функционал позволяет рассчитать различные сценарии.