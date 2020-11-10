РИАМО - 10 ноя. Правоохранители задержали уроженца Средней Азии, которого подозревают в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений шестилетнему ребенку в частном доме в Солнечногорске, сообщается на сайте «МВД Медиа».

В частном доме в СНТ городского округа Солнечногорск 7 ноября обнаружили тела двух женщин — матери и дочери — с многочисленными ножевыми ранениями. Шестилетняя девочка получила ранения шеи и груди, она находится в больнице в тяжелом состоянии. По факту убийства возбудили уголовное дело.

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по Солнечногорску задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным СМИ, одна из убитых женщин оказалась преподавателем Российского экономического университета имени Плеханова Викторией Борковской.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области добавили, что, предварительно, мотивом убийства стал конфликт мигранта с семьей из-за денежного долга за оказанные услуги. В ближайшее время мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.