РИАМО - 10 ноя. В Москве за последние сутки скончались 68 пациентов с подтвержденным коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 7429, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», — напоминается в сообщении.

В столице зарегистрировано 475 166 случаев Covid-19, выздоровели 343 226 человек.

В общественных местах и транспорте Москвы обязательно следует соблюдать масочно-перчаточный режим. Он введен в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Режим самоизоляции обязаны соблюдать горожане старше 65 лет и москвичи с хроническими заболеваниями.

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Текстовая трансляция

10 НОЯБРЯ

- Российские авиакомпании автоматизировали продажу страховок от Covid‑19. Полисы покрывают риск заболевания в течение 14 дней с даты перелета.

- Еще 3663 пациента вылечились от Covid‑19 в столице. С начала пандемии московские врачи вылечили от коронавируса почти 347 тысяч человек.

- Эпидемиолог: Заразиться Covid‑19 через еду в кафе почти невозможно. Из 220 тысяч проб коронавирус был обнаружен в 321, то есть около 0,15%.

- Еще 68 человек с коронавирусом скончались в Москве. За все время пандемии в столице умерли более 7,4 тысячи человек.