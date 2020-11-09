РИАМО - 9 ноя. Шесть представительниц Московской области стали финалистками конкурса на соискание IХ ежегодной «Премии МИРа», которая вручается жителям России и соотечественникам за добрые дела, говорится в сообщении пресс-службы организаторов.

Организатором мероприятия выступает общероссийская молодежная общественная организация «МИР».

«Цель конкурса — поиск героев нашего времени и благодарность людям, занимающимся общественной работой», - отмечается в сообщении.

«Премия МИРа» присуждается в восьми номинациях: «Добрые новости», «Добрая организация года», «Экологическая ответственность», #Вопреки, «Подвиг», «Корпоративное добровольчество», «Здравая инициатива», «Народная премия».

В этом году конкурс собрал участников из 70 регионов России и 17 стран. От Подмосковья в финал вышли директор фонда популяризации пилотируемой космонавтики «Космос - это мы» Елена Метелковская, основатель Коломенской городской общественной организации родителей детей-инвалидов «Глазами матери» Нелли Якушина, член общественной организации поддержки материнства и детства «Много Нас-Ступино» Раиса Горохова, директор благотворительного фонда «Ради добра» Ирина Голубева, директор благотворительного фонда помощи недоношенным детям и их семьям «Провидение» Елена Осипова и Екатерина Ерофеева, которая популяризирует здоровый образ жизни среди сельской молодежи и подростков.

Церемония вручения «Премии МИРа состоится 12 ноября.