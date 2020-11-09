РИАМО – 9 ноя. Консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф Наталья Колбасина напомнила, что на неиспользуемые банковские карты могут начислять комиссии и плату за обслуживание, сообщает aif.ru.

«Если вы перестали пользоваться банковской картой или закрыли депозит, это не означает, что вы перестали быть клиентом банка. А это может обернуться финансовыми потерями», - сказала Колбасина.

По условиям договора с клиента могут списывать деньги за обслуживание или иные комиссии. Баланс придется гасить даже в том случае, если он уйдет в минус.

Владельцам неиспользуемых карт эксперт порекомендовала связаться со своим банком и узнать об активных счетах.

Закрыть их можно чаще всего при личном визите в отделение. Остаток денег можно перевести на другие счета или карты.​​