РИАМО - 9 ноя. В столичном ЦВЗ «Гостиный двор» в рамках программы Международного фестиваля архитектуры «Зодчество - 2020» состоится дискуссия «Создавая будущее. Инструменты влияния на облик городов», мероприятие запланировано на 12 ноября, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Участники дискуссии <…> обсудят государственную политику в сфере регулирования архитектурного облика городов на примере действующих процедур согласования для объектов капитального строительства», - говорится в сообщении.

Также на дискуссии обсудят, насколько вышеуказанные механизмы помогают поднять качественную планку проектов или, наоборот, являются препятствием для творческого поиска.

В мероприятии примут участие главный архитектор Московской области Александра Кузьмина, члены Архсовета Москвы и архитектурной комиссии Подмосковья, практикующие архитекторы – руководители ведущих проектных компаний.