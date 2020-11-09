РИАМО - 9 ноя. Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково Савеловского направления Московской железной дороги по двум путям, рабочие стараются ввести движение в график как можно скорее, сообщается на сайте МЖД.
Ранее на перегоне Марк – Бескудниково поезда следовали по одному пути. В связи с этим задерживались несколько пригородных поездов. Среди них были и аэроэкспрессы, следовавшие в аэропорт Шереметьево и обратно.
«МЖД прилагает все усилия, чтобы ввести движение в график», - говорится в сообщении.
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