РИАМО - 9 ноя. Железнодорожники восстановили движение поездов на перегоне Марк – Бескудниково Савеловского направления Московской железной дороги по двум путям, рабочие стараются ввести движение в график как можно скорее, сообщается на сайте МЖД.

Ранее на перегоне Марк – Бескудниково поезда следовали по одному пути. В связи с этим задерживались несколько пригородных поездов. Среди них были и аэроэкспрессы, следовавшие в аэропорт Шереметьево и обратно.

«МЖД прилагает все усилия, чтобы ввести движение в график», - говорится в сообщении.