РИАМО - 9 ноя. Заключен под стражу водитель, совершивший ДТП в Наро-Фоминске, в результате которого погибла молодая пара, сообщается на сайте «МВД медиа».

«По ходатайству следователя Наро-Фоминским городским судом мужчине, обвиняемому в совершении ДТП со смертельным исходом, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее в Наро-Фоминске на улице Найдова-Железова мужчина, управляя автомобилем Cadillac, сбил молодую пару. Парень с девушкой переходили проезжую часть в зоне действия пешеходного перехода. Они погибли на месте.

«По результатам медицинского освидетельствования мужчина в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в 2020 году за нарушение правил дорожного движения на него наложено 279 административных штрафов», - уточнила Волк.

После ДТП водитель попытался скрыться, но ему помешали это сделать другие участники дорожного движения.