РИАМО - 9 ноя. На госпрограмму «Экология и окружающая среда Подмосковья» планируют направить более 10 миллиардов рублей, в Мособлдуме идет подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Как отметила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова, в связи с пандемией приоритеты в распределении средств изменились.

«Однако вопросы экологии нельзя отодвигать на второй план. При сокращении финансирования необходимо выдержать баланс: если и урезать, то так, чтобы, во-первых, восполнить в последующие годы, во-вторых, не навредить экологии региона», - сказала Полякова.

В связи с запуском масштабной реформы по обращению с ТКО в прошлом году на программу выделили около 39 миллиардов рублей. Так как некоторые мероприятия по программе закончились, в 2021 – 2023 годах денег выделят меньше.

«В следующем году на сферу по обращению с отходами планируется потратить 6,4 миллиарда. В том числе заложены средства на содержание полигонов после рекультивации», - добавила Полякова.