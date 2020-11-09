РИАМО - 9 ноя. Власти Москвы в 2021 году планируют задействовать дроны для мониторинга улиц и отдельных объектов города, на это могут потратить 134 миллиона рублей, сообщается на сайте RosTender.info.

В столице объявили тендер на оказание услуг по мониторингу объектов в городе с использованием беспилотных летательных аппаратов.

«Заявки на участие в тендере принимают до 30 ноября, 10 декабря подведут итоги и выберут победителя», - говорится в сообщении.

Наблюдение будет вестись в течение года на объектах городской инфраструктуры Москвы и прилегающей территории Московской области для органов исполнительной власти города Москвы и подведомственных учреждений. Заказчик - департамент информационных технологий столицы.

Наблюдать за обстановкой и порядком на объектах будут с помощью видеонаблюдения. Дроны должны обладать возможностью менять угол зрения камеры, делать панорамные снимки с обзором на 360 градусов и иметь пространственное лазерное сканирование.

Как ожидается, за год беспилотники налетают более 3,5 тысяч километров, транслируя видео, и сделают около 5,3 тысячи панорамных снимков.