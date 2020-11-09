РИАМО - 9 ноя. С 11 ноября волонтерам в Подмосковье снова предоставляется право бесплатного проезда, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее из-за непростой ситуации с распространением коронавируса в Московской области и в ряде других субъектов РФ волонтерам предоставлялось право бесплатного проезда в общественном транспорте. Позже эту льготу отменили.

Теперь решением губернатора Подмосковье возвращает льготный проезд для волонтеров.

Также установлено, что автотранспорт учреждений соцобслуживания будет использоваться для перевозки медиков.

«Обеспечить возможность использования автотранспортных средств, состоящих на балансе учреждений социального обслуживания, подведомственных министерству социального развития Московской области, и обслуживающего их персонала государственными медицинскими организациями Московской области, оказывающими гражданам скорую медицинскую помощь и другие виды медицинской помощи выездными бригадами», - говорится в документе.

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Текстовая трансляция

9 НОЯБРЯ

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