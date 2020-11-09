РИАМО - 9 ноя. В 2021 году на программу «Спорт Подмосковья» собираются потратить около 5,8 миллиарда рублей, в Мособлдуме идет подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«За последние 7 лет было построено 137 ФОКов. Оборудованы десятки площадок для сдачи ГТО, в муниципалитетах появляются скейт-парки. Тем самым нам удалось добиться того, что Московская область входит в число лидирующих по количеству людей, занимающихся физической культурой и спортом», – сказал председатель комитета Мособлдумы по делам молодежи и спорта ОлегЖолобов.

Он добавил, что на подпрограмму «Подготовка спортивного резерва» в следующем году запланировано больше 5 миллиардов рублей.

«Для начинающих спортсменов поощрение от региона, в котором он занимается, родился, очень важно. Он чувствует поддержку, заботу и добивается лучших результатов на соревнованиях. Поэтому у нас в Подмосковье все меры поощрений спортсменов сохранятся», – отметил Жолобов.