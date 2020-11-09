РИАМО - 9 ноя. В столице сократилось число обращений по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), это говорит о высоком качестве предоставляемых услуг, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Так, за первые 10 месяцев текущего года в центр поступило более 4 миллионов заявок. А это на 12% меньше, чем за такой же период прошлого года.

«Тематика обращений практически не изменилась, большинство из них касается освещения в подъездах и работы лифтов», - сказал Бирюков.

При этом все заявки обрабатываются оперативно. Их передают в работу профильным службам комплекса городского хозяйства. Выполнение находится под строгим контролем.

«Мы со своей стороны уделяем большое внимание качеству услуг, которые предоставляются жителям в сфере жилищно-коммунального хозяйства, - подчеркнул Бирюков.

Он также отметил, что все городские службы работают слаженно и без сбоев. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что москвичи могут обратиться в ЕДЦ с любым вопросом, связанным с жилищно-коммунальным хозяйством. По выполнению всех работ существуют нормативные сроки.

Так, упавшее во дворе дерево должны убрать максимум за сутки, устранить неисправность освещения в подъезде – максимум за 12 часов.

Оставить обращение можно позвонив на единый многоканальный телефон +7 (495) 539-53-53 или создав заявку в мобильном приложении «Госуслуги Москвы».

ЕДЦ принимает звонки круглосуточно, одновременно на линии могут работать до 150 операторов.