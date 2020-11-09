РИАМО – 9 ноя. Дмитрий Кобылкин займет пост первого замруководителя избирательного штаба партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Его кандидатуру на пост исполняющего обязанности заместителя секретаря генсовета «Единой России» предложил председатель партии Дмитрий Медведев», - говорится в сообщении.

Дмитрий Кобылкин с мая 2018 года занимал должность главы Минприроды РФ. В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил Кобылкина от занимаемой должности.