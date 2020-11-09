РИАМО - 9 ноя. Социальная ярмарка «Ценопад» прошла в подмосковном Реутове с 3 по 8 ноября, за это время было реализовано более 6 тонн продукции, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В этот раз наибольшим спросом у покупателей пользовалось мясо (курица, перепела, рябчики, говядина, свинина) – продано 2,3 тысячи килограммов, а также рыба (свежая, мороженая, соленая, копченая) – реализовано 1,2 тысячи килограммов», - говорится в сообщении.

Всего на ярмарке в Реутове организовали 40 торговых мест. Производители из Подмосковья и соседних регионов представили для покупателей большой ассортимент сельскохозяйственной и продовольственной продукции, товаров народного потребления и легкой промышленности.

«Ассортимент «Ценопада», как и пул участников ярмарки, постоянно расширяется и совершенствуется в соответствии с запросом покупателей», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.