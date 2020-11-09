РИАМО - 9 ноя. Пассажирам электричек на МЦД-1 и Савеловском направлении МЖД рассказали о маршрутах наземного транспорта вдоль Савеловского направления, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По техническим причинам движение поездов в сторону области затруднено на Савеловском направлении МЖД и МЦД-1.

«Автобусы от метро «Алтуфьево»: до МЦД Долгопрудная и Новодачная – №352, до МЦД Марк – №352, 644, 685, 836, 867, до МЦД Лианозово – №53, 92, 98, 284, 352, 559, 571, 644, 685, 774, 836, 867, 909, 928, до МЦД Бескудниково – № 571», - говорится в сообщении.

Автобусы от станции метро «Селигерская» до станций МЦД Долгопрудная и Новодачная – №563, а до станции Марк – №563, 994. До станции МЦД Лианозово – №179, 994.

Автобусы от станции метро «Верхние Лихоборы» до станции МЦД Лианозово – №167, 179, 179к, до станции МЦД Бескудниково – №170.

Автобусы от станции метро «Бибирево» до станции МЦД Бескудниково – №53, 353, 637.

Автобусы от станции метро «Отрадное» до станции МЦД Лианозово – №98, до станции МЦД Бескудниково – №571, 637, до станции МЦД Дегунино – №380.

Автобусы от станций МЦК, МЦД и метро «Окружная» до станции МЦД Лианозово – №677к, а от станций МЦК и метро «Владыкино» до станции МЦД Бескудниково можно будет доехать на автобусах №53, 278, 353, 637.

Автобусы от станции метро «Петровско-Разумовская» до станции МЦД Лианозово – №677, до станции МЦД Бескудниково – №466, до станции МЦД Дегунино – №82.

От станции метро «Речной вокзал» до станций МЦД Марк и Лианозово есть возможность добраться на автобусах №284, до станции МЦД Бескудниково – №857

Автобусы от станции метро «Ховрино» до станций МЦД Марк и Лианозово – №559

«От Белорусской через Савеловскую и далее по Дмитровскому шоссе идут маршруты №т56 (в сторону Коровинского шоссе) и т78 (в район Северный)», - добавляется в сообщении.

От Китай-города через Новослободскую, Савеловскую и далее по Дмитровскому шоссе в сторону района Бескудниково проходит маршрут м10.

До станций D1 от Лианозова до Лобни можно доехать на автобусах областных перевозчиков.