РИАМО - 9 ноя. Сотрудники столичной полиции задержали двоих подозреваемых в мошенничестве с монетами в отношении 17-летнего молодого человека, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Злоумышленники предложили подростку купить старинные российские монеты.

«Согласившись на сделку, подросток направился в банк, чтобы снять деньги, после чего передал их неизвестным в обмен на монеты», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники настаивали, чтобы молодой человек купил еще несколько монет стоимостью 200 тысяч рублей. Когда потерпевший снова зашел в банк для снятия денег, он понял, что приобрел подделки. Тогда он написал записку с просьбой о помощи и передал ее сотруднице банка. Женщина незамедлительно вызвала полицию.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемых на Волгоградском проспекте. Ими оказались двое братьев – жителей Астрахани, один из которых ранее был судим за аналогичное преступление.

По факту произошедшего возбуждены два уголовных дела. Фигурантам избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.