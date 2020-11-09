РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. Юные спортсмены из Люберец завоевали две золотых, пять серебряных и три бронзовых медали на соревнованиях по боксу «Кубок Дружбы» в Тверской области, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

С 5 по 8 ноября в городе Конаково проходили ХХVIII соревнования по боксу «Кубок Дружбы» памяти героя Великой Отечественной войны Вячеслава Викторовича Васильковского. В них участвовали 300 спортсменов. Городской округ Люберцы представляли 15 учащихся комплексной спортивной школы олимпийского резерва.

«У наших спортсменов достойный результат - 10 медалей в копилке. Первые места - у Максима Абияна и Алексея Моисеева, серебро - у Эльдара Муратова, Кирилла Панова, Николая Семионова, Артура Камбегова, Сергея Борисова, бронза – у Максима Титова, Игоря Евсеева, Стефана Спиридонова», - сказал Ружицкий.

Он также поздравил спортсменов и их тренеров с успешным выступлением и пожелал новых побед.