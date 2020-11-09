РИАМО - 9 ноя. Самолет, выполнявший рейс Москва - Петропавловск-Камчатский, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за угрозы взрыва, которая оказалась ложной, сообщает ТАСС.
«Самолет рейса Москва - Петропавловск-Камчатский вернулся в аэропорт Шереметьево после поступившей угрозы взрыва от неадекватного пассажира на борту», - сказал источник в экстренных службах.
На борту находилось 224 человека. После осмотра воздушного судна угрозу взрыва признали ложной.
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