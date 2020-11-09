РИАМО - 9 ноя. Учреждения культуры городского округа Люберцы внедряют новые методы онлайн-работы, например, телемосты и совместные трансляции с другими музеями Подмосковья, сообщила директор МУК «Музейно-выставочный комплекс» Люберец Татьяна Крюкова.

«Реалии жизни заставляют уходить культуру Подмосковья в онлайн-режим. Как оказалось, это дает много возможностей для реализации творческих идей. Например, совместные онлайн-трансляции. 9 ноября жители Люберец смогли увидеть уникальную онлайн-трансляцию из единственного в России музея оптического стекла, находящегося на действующем предприятии в Лыткарине», - сказала Крюкова.

По ее словам, эфир провели сотрудники музейно-выставочного комплекса и заслуженный работник культуры Московской области, заведующая отделом «Планетарий» Лыткаринского историко-краеведческого музея Марина Казанцева.

«Марина Казанцева рассказала о партнерском проекте Лыткаринского историко-краеведческого музея и Лыткаринского завода оптического стекла, результатом которого стало создание тематического комплекса — интерактивного оптического центра «Лыткарино» с детской обсерваторией. Он был создан для образовательной деятельности, детского туризма и профориентации детей и молодежи. Во время эфира Марина Казанцева ответила на вопросы зрителей», - пояснила Крюкова.

Она подчеркнула, что такой эфир - не первый подобный опыт.

«В «Ночь искусств» наш выставочный комплекс провел телемост с Раменским историко-художественным музеем. Планируется подобное мероприятие с Химкинской картинной галереей имени С.Н. Горшина и с Московским интерактивным музеем оружия. Зрители могут следить за аккаунтами в соцсетях Люберецкого выставочного комплекса, чтобы не пропустить уникальные онлайн-экскурсии», - добавила Крюкова.