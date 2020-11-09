РИАМО - 9 ноя. В подмосковном Дмитровском округе арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве оппонента в ходе дорожного конфликта, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел днем 5 ноября на дороге в Дмитрове.

«Между водителями двух легковых машин произошел словесный конфликт на дороге. В процессе один мужчина нанес другому ножевое ранение. Прибывшая на место происшествие скорая помощь отвезла потерпевшего в больницу, однако он скончался в реанимации, не приходя в сознание», - говорится в сообщении.

По ходатайству следствия суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводится комплекс следственных действий, назначена судебно-медицинская экспертиза.