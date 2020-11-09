РИАМО - 9 ноя. Благодаря скидке, которую получают пассажиры метро на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях вне утреннего часа пик в рамках проекта «Время ранних», разгрузились несколько станций, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Из-за скидки в 50% на проезд все больше пассажиров едут в метро вне часа пик — в понедельник их было уже 1,9 тысячи. Разгрузка вагонов в час пик составила 1,4%. В прошлый понедельник, 2 ноября, данные показатели были примерно 1,4 тысячи человек и 1,1% разгрузки вагонов.
Эксперимент по разгрузке пассажиропотока на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях начался 2 ноября. В рамках данного проекта пассажиры в определенные часы смогут оплатить проезд со скидкой 50%.
Скидкой можно воспользоваться в рабочие дни с момента открытия станций до 07:15 и с 08:45 до 09:15 (в соответствии с часами, установленными в метрополитене).
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