РИАМО - 9 ноя. Благодаря скидке, которую получают пассажиры метро на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях вне утреннего часа пик в рамках проекта «Время ранних», разгрузились несколько станций, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Тройка лидеров разгруженных станций сегодня выглядит так: «Волгоградский проспект» (минус 6%), «Крестьянская застава» (минус 5%), «Улица 1905 года» (минус 5%)», - говорится в сообщении.

Из-за скидки в 50% на проезд все больше пассажиров едут в метро вне часа пик — в понедельник их было уже 1,9 тысячи. Разгрузка вагонов в час пик составила 1,4%. В прошлый понедельник, 2 ноября, данные показатели были примерно 1,4 тысячи человек и 1,1% разгрузки вагонов.

Эксперимент по разгрузке пассажиропотока на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях начался 2 ноября. В рамках данного проекта пассажиры в определенные часы смогут оплатить проезд со скидкой 50%.

Скидкой можно воспользоваться в рабочие дни с момента открытия станций до 07:15 и с 08:45 до 09:15 (в соответствии с часами, установленными в метрополитене).