РИАМО - 9 ноя. В Подмосковье и столице на текущей неделе температура воздуха будет соответствовать норме, в то же время ожидаются ночные и дневные заморозки и гололедица, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Со среды антициклон упрочит свое влияние в средней полосе и удержит в Москве и Московской области в течение последующих дней однородную спокойную погоду, по температуре примерно соответствующей календарю», - говорится в сообщении.

Ночью 10 ноября ожидаются небольшие осадки и гололедица. В столице — 0 - плюс 2 градуса, по области - минус 2 - плюс 3 градуса. Осадки также возможны и днем. В Москве прогнозируется плюс 2 — 4 градуса, по области — 0 - плюс 5 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Местами порывы в 12-17 метров в секунду.

11-12 ноября осадков не ожидается. Ночью в Москве - минус 3 - 1 градус, в Подмосковье - минус 5 - 0 градусов. Днем в Москве плюс 1-3 градуса, по области - минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер северо-западный, западный, 5-10 метров в секунду.

13 и 14 ноября также преимущественно будет без осадков. Ночью — минус 5 - 0 градусов, днем — минус 2 - плюс 3 градуса. Ветер переменных направлений, 2-7 метров в секунду.