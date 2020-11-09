РИАМО - 9 ноя. Активисты Общероссийского народного фронта исполнили мечту 96-летней участницы Великой Отечественной войны из подмосковной Каширы Веры Пановой, которая хотела проехать по Крымскому мосту, сообщается на сайте ОНФ.

Во время войны Панова служила в должности санинструктора и охраняла в составе войск противовоздушной обороны небо Москвы. В этом году ветеран стала участницей проекта Народного фронта «Мечты победителей».

«В связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне меня многие поздравляли, окружили вниманием и заботой. И вдруг звонок из Народного фронта, представители которого спросили меня, о чем я больше всего мечтаю. Я сказала, что очень хочу проехать по Крымскому мосту. Я думала, это невозможно. А мне ответили: «Мы это организуем», – сказала Панова.

Ветеран смогла не только совершить поездку по Крымскому мосту, но и пройти лечение в одном из санаториев Ялты и посетить интересные экскурсии.

«Мы и впредь будем уделять пристальное внимание ветеранам и тем их заветным мечтам, которые они пока не смогли воплотить в жизнь», – отметил член регионального штаба ОНФ в Московской области, заслуженный врач России, профессор-хирург Юрий Фокин.

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