РИАМО - 9 ноя. С 2021 года в Москве полностью откажутся от закупок дизельного общественного транспорта и к 2030 году город полностью переведут на трамваи и электробусы, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Перевод транспорта на электрическую тягу — мировой тренд. Уже 2 года Москва заменяет городские автобусы на электробусы.

«Благодаря такому решению мэра (столицы Сергея Собянина - ред.) за это время на столичные маршруты вышло 500 автобусов на электрической тяге. Это один из самых высоких показателей в мире — больше, чем в любом европейском городе», - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что в столице с нуля создают инновационную отрасль – производство электробусов.

«Скоро первый завод по сборке электрических автобусов начнет работу и в Москве», — резюмировал Ликсутов.