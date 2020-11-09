РИАМО - 9 ноя. С начала 2020 года в Москве построено 7,7 миллиона квадратных метров недвижимости, пандемия и связанные с ней ограничения не сказались на сроках сдачи в эксплуатацию жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.
Он добавил, что почти 90% введенных в эксплуатацию объектов построены на внебюджетные деньги, что говорит о хорошем инвестиционном климате в городе.
«Помимо жилья, с начала года введено тринадцать административно-деловых зданий, семь гостиниц, три производственных и двенадцать коммунально-складских объектов», - добавил Бочкарев.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии