РИАМО - 9 ноя. С начала 2020 года в Москве построено 7,7 миллиона квадратных метров недвижимости, пандемия и связанные с ней ограничения не сказались на сроках сдачи в эксплуатацию жилых домов, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«За десять месяцев мы ввели 3,5 миллиона «квадратов» жилья, что фактически закрыло наши планы по годовому объему», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что почти 90% введенных в эксплуатацию объектов построены на внебюджетные деньги, что говорит о хорошем инвестиционном климате в городе.

«Помимо жилья, с начала года введено тринадцать административно-деловых зданий, семь гостиниц, три производственных и двенадцать коммунально-складских объектов», - добавил Бочкарев.