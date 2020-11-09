РИАМО - 9 ноя. С 23 ноября в столице введут в эксплуатацию новые полосы для движения общественного транспорта, они заработают на 14 участках дорог, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Общая длина новых полос для общественного транспорта — 7,5 километров», - говорится в сообщении.

По этим участкам проходят 105 маршрутов наземного транспорта. Среди них есть и 40 смежных межрегиональных маршрутов. Каждый день этими маршрутами пользуется более 250 тысяч пассажиров.

Участки дадут приоритет общественному транспорту на местах с серьезными затруднениями движения. Это позволит снизить задержки и отставание транспорта от графика.

Водителей попросили быть внимательнее и замечать новые знаки. Выделенные полосы нельзя занимать. За это нарушение придется заплатить штраф в 3 тысячи рублей.