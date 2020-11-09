РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 9 ноя. В подмосковных Люберцах прошел финал турнира по футболу памяти Василия Дрюккера, в котором победила команда друзей прославленного спортсмена, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

На стадионе «Торпедо» прошел 15-й турнир памяти прославленного люберецкого спортсмена Василия Николаевича Дрюккера. Спортивное мероприятие посетили почетные гости - мастера спорта СССР международного класса Юрий Гаврилов, Владимир Христич и Валерий Пантюхин.

«В финале за звание победителя боролись ветераны ФК «Люберцы» и команда друзей Василия Дрюккера. Обе команды показали зрелищную игру. Победу одержали друзья прославленного футболиста, обыграв своих соперников со счетом 5:2», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в Люберцах проходят футбольные турниры для всех поколений, что позволяет сохранять спортивные традиции и передавать знания подрастающему поколению.

Василий Николаевич Дрюккер - советский футболист, с 1958 по 1973 годы он выступал в качестве нападающего за люберецкие команды «Локомотив» и «Торпедо».