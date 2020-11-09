РИАМО - 9 ноя. Роскультцентр подвел итоги отборочного этапа Национальной литературной премии для молодых авторов, в шорт-лист вошло более 40 произведений, отобранных экспертным советом, говорится в сообщении пресс-службы организаторов премии.

Лауреатов премии объявят на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 3 декабря в Москве.

«Несмотря на популяризацию литературы и книгоиздания в последние годы, в России по-прежнему сохраняется проблема нехватки молодых современных писателей и поэтов. Возможностей заявить о себе у них сегодня не так много, и поэтому победа в премии и поддержка со стороны лидеров рынка может дать им шанс перевести свою карьеру на более высокий уровень», – сказала директор Роскультцентра Марина Абрамова.

Она добавила, что в этом году за счет снижения порога для соискателей удалось значительно увеличить аудиторию премии. Число заявок, по сравнению с прошлым годом, возросло почти вдвое.

География участников также расширилась. К экспертному совету премии присоединились десятки выдающихся литераторов.

«Наша общая задача – создать для молодежного сообщества условия для обмена опытом и помочь им сделать реальный вклад в литературное наследие», - добавила Абрамова.

Подать заявку на соискание могли прозаики, поэты и сценаристы из России в возрасте от 14 до 35 лет. Заявки участников рассматривал экспертный совет литературной премии: главный редактор «Литературной газеты» Максим Замшев, президент фонда «Поэзия улиц» Людмила Моренцова, литературный критик Татьяна Соловьева, детский писатель Юлия Брыкова, лауреат премий «Лицей» и «Русское слово» Булат Ханов и другие представители литературного сообщества.

В шорт-лист Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, в 2020 году вошли работы в разных номинациях.

В номинации «Художественная книга: проза» в шорт-лист вошли произведения «Черная кровь» Ирины Михайловой, «Мертвые люди» Елены Абалихиной, «Чай «Весна» Георгия Панкратова, «Ривал. В гонке со злом» Валерия Семыкина.

Также в эту номинацию попали «Прыжок в Вечность» Ульяны Матвеевой, «Стерегущие золото грифы» Анастасии Перковой, «Троица. Охотники на ведьм» Джейсона Свэггера, «Маски» Ольги Трескиной, «Желание Жизни» Татьяны Моховой и «Отрицательный персонаж» Евгения Белова.

В номинации «Художественная книга: поэзия» представлены «Очередь за солнцем» Надежды Келаревой, «Стихотворения. Петербургский цикл» Марии Матанцевой, «Кошка в моей душе. Четырнадцать стихотворений о любви» Евгении Федоровой, «ГУЛАГ, или Молитва Иисусам» Джона Роуза, «Творческая душа» Беслана Шипшева, «О жизни и смерти» Александры Шик, «Отделение патологии» Катрин Эм и «Начать сначала» от Александры Молокановой.

В номинация «Художественная книга: фантастика» в список вошли «Невозвратимое» Алисы Арчер, «Дуэлянт» Павла Хатемкина, «Восемь минут» Александра Буракова, «Аяна. Книга1. Внутренние Земли» Антона Шумилова, «Ева. Крепость» Ольги Николаевой.

В номинации «Художественная книга: детектив» в шорт-лист попали «Преступление с того света» Владимира Ключникова, «Феникс: Выход из сна» Тайлера Мерсера, «Фейк» Наны Рай, «Что я знаю о тебе?» Веры Ард, «Загоняя овец» Михаила и Екатерины Теверовских, «Экзопулус вздымает волны» Анастасии Краун.

В номинации «Детская книга» представлены «Тараканья охота» Любови Головиной, «Рождение чемпиона» Кристины Александровой, «Считай звезды» Киры Каулиц, «Выдумщики» Ольги Ананьевой, «Лунная пещера» Полины Щербак, «Под раскидистым дубом» Марии Розовой.

В шорт-лист в номинации «Нонфикшн» попали «Правовой статус Центральной избирательной комиссии Российской Федерации» Павла Ермошина, «История Героев» Степана Зотова, «Настольная игра «Футбол на бумаге» Виталия Морозкова, «5mm/h» Дины Сафиной, «Молодежная политика «с нуля» Евгения Игнатьева.

В номинации «Киносценарий» представлены такие работы, как «Призраки» Андрея Коннова, «Шаги безумия» Валерии Трофимовой-Рихтер, «Там, где бог не видит» Чингиса Дармаева, «Однажды в Таверне» Ильи Воронина, «Усатая жизнь» Елены Шестаковой.

В номинации «Дебют» представлены «К.В.Е.С.Т. Книга 1. Дорога к мечте» Валерии Чухряевой, «Тридевятое царство в наши дни» Михаила Пасынкова, «Юрген Лаос» Юргена Лаоса (Вячеслава Еропова), «Перекошенный человек рассекал темноту» Натальи Русской, «Все по-старому» Владислава Сотникова.

Победителей премии определят советом жюри, в состав которого вошли писатели, литературные критики, а также известные деятели в области культуры и литературы. Среди них писатель, журналист, главный редактор РИАМО Максим Шарапов, писатель и главный редактор журнала «Юность» Сергей Шаргунов, литературный критик, писатель и лауреат премии «Большая книга» Лев Данилкин, вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько, генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев, главный редактор издательства «Бомбора» Рамиль Фасхутдинов, начальник отдела подростковой литературы издательства «Эксмо» Татьяна Суворова, писатель-фантаст Вадим Панов и другие.

Победители получат призы в зависимости от выигранной номинации. Так победители в номинации «Художественная книга» в направлениях «Детектив», «Фантастика», «Проза», номинациях «Детская книга», «Нонфикшн», «Дебют» получат авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо».

Победители в номинации «Художественная книга» в направлении «Поэзия», получат авторский договор на выпуск книги в издательстве «Эксмо» под брендом Inspiria Air. Победители в номинации «Художественная книга» в направлениях «Проза», «Поэзия» также получат публикации в «Литературной газете».

Победители в номинации «Киносценарий» получат возможность попасть в пул сценаристов, с которыми работают продюсерская компания «Среда» и скаутинговое агентство «Бест кейс».

Победители в специальной номинации «Электронная книга» получат предложение заключить контракт на выпуск произведения в издательстве «ЛитРес», изготовление аудиоверсии своего произведения с последующим распространением на ресурсах «ЛитРес», подарочный тираж печатной версии книги, скидки на услуги «ЛитРес: Самиздат», а также дополнительное продвижение произведения на всех ресурсах группы компаний «ЛитРес».

Всего организаторами Национальной премии для молодых авторов, пишущих на русском языке, было получено более 600 заявок от соискателей из 78 регионов. Наиболее востребованными направлениями стали «Поэзия» (202 заявки), «Проза» (139 заявок) и «Фантастика» (122 заявки). Авторы из Москвы стали самыми активными претендентами, за ними следуют жители Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан и Краснодарского края.