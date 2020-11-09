РИАМО - 9 ноя. Следствие ходатайствует об аресте 37-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней на юго-востоке Москвы, сообщила РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, преступление произошло 7 ноября в квартире жилого дома на юго-востоке Москвы. После совершения преступления злоумышленник скрылся.

«В ходе совместной работы следователей столичного Главного следственного управления и сотрудников уголовного розыска мужчина был задержан», - сказала Иванова.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.