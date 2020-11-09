РИАМО - 9 ноя. Комиссия Московской городской думы по экономической и социальной политике поддержала законопроект о введении льготной категории граждан «дети войны» и мерах их соцподдержки, сообщила на заседании в понедельник председатель комиссии Людмила Гусева.

«Законопроектом предлагается на законодательном уровне закрепить категорию граждан «дети войны», отнести к указанной категории жителей города Москвы, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года, и определить для них перечень мер социальной поддержки», - сказала Гусева.

Законопроектом для «детей войны» устанавливается ежемесячная выплата из средств столичного бюджета. Также предусматриваются льготы по оплате проезда в городском и пригородном транспорте, право на обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение и возмещение расходов на проезд железнодорожным транспортом к месту лечения.

Кроме того, «детям войны» предлагается предоставить право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, а также преимущественное право на вступление в садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения.

«Датой вступления законопроекта в силу предлагается определить 1 января 2021 года», - добавила Гусева.