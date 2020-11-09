РИАМО - 9 ноя. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности руководителя трех министерств, соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.
«Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября», - говорится в сообщении.
В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.
Также Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество вице-премьеров увеличивается до десяти.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отставку трех министров ротацией кадров. Он пояснил, что это не связано с плохой работой чиновников.
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