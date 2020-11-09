РИАМО - 9 ноя. Глава кабмина РФ Михаил Мишустин назначил временно исполняющих обязанности руководителя трех министерств, соответствующий документ опубликован на сайте федерального правительства.

Врио министра транспорта назначен первый заместитель министра – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. В министерстве природных ресурсов и экологии на должность врио руководителя назначена статс-секретарь – заместитель министра Светлана Радченко. Временное руководство министерством строительства и ЖКХ будет осуществлять первый замминистра Ирек Файзуллин.

«Госдума рассмотрит кандидатуры новых членов правительства на заседании во вторник, 10 ноября», - говорится в сообщении.

В понедельник президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, министра транспорта Евгения Дитриха и министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина.

Также Владимир Путин подписал указ, согласно которому количество вице-премьеров увеличивается до десяти.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал отставку трех министров ротацией кадров. Он пояснил, что это не связано с плохой работой чиновников.​