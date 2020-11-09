РИАМО - 9 ноя. Следователи проводят проверку по факту обнаружения двух тел в сауне в подмосковном городе Пушкино, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 7 ноября.

«В помещении сауны в джакузи, наполненном водой, обнаружены тела мужчины и женщины без внешних признаков криминальной смерти», - говорится в сообщении.

На месте происшествия нашли пустую тару из-под алкогольных напитков. Предварительно установлено, что пара утонула.

По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.