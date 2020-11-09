РИАМО - 9 ноя. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал прошедшие слушания по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщает Газета.ru.

Данные слушания проходили со 2 по 5 ноября в Спортивном арбитражном суде (CAS).

«Мы удовлетворены тем, насколько детально и аргументировано была доведена наша позиция. Ждем от CAS справедливого и целостного решения», - отметил Поздняков.

По его словам, благодаря закрытому формату слушаний арбитры смогут избежать ненужного давления по делу, а также оперировать фактами и юридическими аспектами.